بعثة مصر لدى نيويورك: إطلاق مبادرة العمل للتكيف والقدرة على التحمل المائى بمؤتمر COP27

كتب أحمد جمعة

نظمت البعثة المصرية بنيويورك حدثاً خاصاً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC تحت عنوان المياه في COP27، والذي شهد مشاركةً رفيعة المستوي ضمت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، وسكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، ومبعوثي المياه لهولندا وطاجكستان منسقي المسار الأممي للمياه، إضافة لأكثر من 80 من السفراء والدبلوماسيين من وفود الدول لدي الأمم المتحدة.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه UN2023 Water Conference.

خلال الحدث، أعلن السفير "أسامة عبد الخالق" مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة عن اعتزام الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 إطلاق مبادرة "العمل للتكيف والقدرة على التحمل المائي Action on Water Adaptation and Resilience" (AWARe) خلال "يوم المياه" المقرر عقده 14 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ COP27، وأوضح مندوب مصر الدائم أن المبادرة تأتي استجابة للنداءات الدولية لتعزيز ترابط عمل "المياه والمناخ" في مواجهة الجفاف والتصحر ونُدرة المياه والفيضانات، وفقاً للأبحاث العلمية وبدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، إذ ستعمل مبادرة AWARe على تعزيز قدرات الدول، خاصة في قارتنا الأفريقية، في مجالات رفع كفاءة إدارة المياه ونُظمها المتكاملة، وتوفير نُظم الإنذار المُبكر للوقاية من الكوارث، والتعاون في مجال التكيف مع آثار التغير المناخي.