اليوم السابع
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انقطاع المياه 13 ساعة بقرى مركز دسوق وقرى مركز قلين بكفر الشيخ

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:40 م
انقطاع المياه 13 ساعة بقرى مركز دسوق وقرى مركز قلين بكفر الشيخ انقطاع المياه عن قرى مركز ومدينة دسوق
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن قرى مركز ومدينة دسوق والقرى التابعة لها وبعض قرى مركز قلين، وذلك لمدة 13 ساعة، بدءاً من الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين الموافق 31/10/2022وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

 

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال غسيل و تطهير وتعقيم المروقات والمرشحات والخزانات الارضية بمحطة إنتاج مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو على.

 

وتناشد الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.


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