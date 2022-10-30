اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انتظام عملية توريد أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية فى دمياط

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:24 م
انتظام عملية توريد أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية فى دمياط توريد الأرز الشعير
دمياط معتز الشربيني

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 واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط جهودها لمتابعة توريد الأرز الشعير، حيث أعلنت المديرية عن توريد 16800 طن من أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية حتى الأمس.
 
وخلال الحملات التفتيشية التى شنتها المديرية على الأسواق والمخابز  فقد تم تحرير 46 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بازيد من السعر الرسمى المقرر وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية ومنع اى محاولات لاحتكار السلع.
 
 
 
 
 

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