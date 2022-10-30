القبض على عاطل بحوزته 28 كيلو حشيش فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في الصف، وضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الصف.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم في حالة تلبس.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 28 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.