العثور على جثة سيدة ملقاة داخل الأراضى الزراعية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عثر أهالى عزبة ابو هاشم التابعة لقرية صفط راشين بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف على جثة سيدة أربعينية بالأرض الزراعية .

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة سيدة أربعينية بالأرض الزراعية بقرية أبو هاشم التابعة لقرية صفط راشين بدائرة مركز شرطة ببا.

دلت التحريات الأولية أن الجثة لسيدة أريعنية تدعى "ر.ع" 40 عامًا، مقيمة بذات القرية، وتم إستدعاء سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أنتقلت لموقع الحادث ومعاينة الجثة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.