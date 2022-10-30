اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:41 م
أكرم القصاص
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السعودية تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف وزارة التعليم الصومالية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:22 م
السعودية تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف وزارة التعليم الصومالية انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، وقوف المملكة التام مع الصومال أمام كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

وجددت المملكة رفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب أينما كان، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للصومال وشعبه.

يذكر أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي إلى 100 قتيل على الأقل وقرابة 300 مصاب، متعهدا بشن حرب شاملة للقضاء على حركة "الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

 


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الصومال

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