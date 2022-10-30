الزراعة: نستنبط محاصيل جديدة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المعهد يعمل على إنتاج محاصيل تتحمل التغيرات المناخية، مشددًا على أن الأصناف الجديدة ليس فيها إضرار بالمستهلك، أو نقص في القيمة الغذائية.

وأضاف حلمي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: "المعهد يصدر أبحاثا تطبيقية، منها ما يتجاوب مع التغيرات المناخية من حيث درجات الحرارة والتأثيرات المختلفة مثل انتشار بعض الأمراض".

وتابع مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "بقدر الإمكان نحاول استنباط الأصناف التي تتحمل تغير درجات الحرارة، وبعض أصناف الكنتالوب التي استنبطناها تتحمل الإصابة بالبياض، وفي الفاصوليا أنتجنا أصنافا تقاوم الصدأ، وعندما نقلل التسميد النيتروجيني فإننا نقلل من تأثير التغيرات المناخية".

وأردف الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "نعمل أيضا على استنباط أصناف تتحمل الملوحة وتتحمل العطش، واستنباط الأصناف الجديدة لا يؤثر على الطعم، إذ أن استنباط الأصناف أفضل من استيراده، فقد تحدث مشكلات ونعجز عن الاستيراد، كما أنها توفر عملة صعبة، كما نقيس نجاحنا بمدى وجودنا لدى المزارعين، ولا ننتج أي تقاوي إلا إذا كنا متأكدين منها وجربناها أكثر من مرة في وجه بحري وقبلي حتى تثبت وجودها وبعدها نطرحها في السوق".