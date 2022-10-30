الرئيس العراقي يؤكد أهمية استمرار التعاون الإيجابي مع السعودية

كتب أحمد جمعة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين السعودية والعراق.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أكد - خلال استقباله السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري - عمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربط العراق والمملكة العربية السعودية، وأهمية استمرار التعاون الإيجابي وتعزيزه على مختلف الصعد لتشمل المجالات كافة وبما يخدم تطلعات الشعبين.

وأشار البيان إلى أن الشمري هنأ رشيد بمناسبة تسلمه منصب رئيس الجمهورية، معبّراً عن أمنياته بالنجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه وبما يخدم تعضيد العلاقات بين البلدين