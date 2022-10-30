الرئيس العراقى يؤكد على وحدة الصف ودعم الحكومة لإنجاح مهامها

وأعرب الرئيس خلال لقائه اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الذي قدم التهاني والتبريكات إلى الرئيس العراقي بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله، عن شكره وتقديره الى أعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة، مؤكداً أن وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة وتعضيد عمل الحكومة هي عوامل أساسية لإيصال البلد الى بر الأمان".

وأضاف الرئيس العراقي أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".