اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:13 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقى يؤكد على وحدة الصف ودعم الحكومة لإنجاح مهامها

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:05 م
الرئيس العراقى يؤكد على وحدة الصف ودعم الحكومة لإنجاح مهامها الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد
أ.ش.أ

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على وحدة الصف ودعم الحكومة لإنجاح مهامها، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشاكل العالقة.

وأعرب الرئيس خلال لقائه اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الذي قدم التهاني والتبريكات إلى الرئيس العراقي بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله، عن شكره وتقديره الى أعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة، مؤكداً أن وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة وتعضيد عمل الحكومة هي عوامل أساسية لإيصال البلد الى بر الأمان".

وأضاف الرئيس العراقي أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".

 


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بغداد



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