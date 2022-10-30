اليوم السابع
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الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التيسير على الراغبين فى الحصول على الخدمات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:20 م
الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التيسير على الراغبين فى الحصول على الخدمات مساعدة كبار السن- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم. 
 
         
وقامت أقسام إدارة الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 

مساعدة كبار السن

وزارة الداخلية

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

المستندات الشرطية

أخبار الحوادث



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