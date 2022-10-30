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الخارجية العراقية تستنكر تفجير الصومال: نرفض الإرهاب بكل أشكاله

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:11 ص
الخارجية العراقية تستنكر تفجير الصومال: نرفض الإرهاب بكل أشكاله وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
كتب أحمد جمعة

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أعربت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج، الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية في العاصمة مقديشو.

وذكرت الخارجية العراقية "أننا ندين التفجير المزدوج، الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية، في العاصمة مقديشو، الذي راح ضحيته عدد من الأشخاص وجرح آخرين".

وأكدت الوزارة موقف العراق الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، لاسيما أن العراق واجه التطرف بكل أشكاله، كما تؤكد على ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات المتطرفة، معربة عن المواساة للشعب الصومالي وعائلات الضحايا.

 

 


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