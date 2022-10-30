وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلى - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - عن إدانة واستنكار بلاده للتفجيرين اللذين استهدفا مقر وزارة التعليم العالي في جمهورية الصومال الفدرالية، وأسفرا عن مقتل وجرح العشرات.



وقال كليفرلي "إنني أدين بأشد العبارات الممكنة هجوم الأمس الجبان والمروع في مقديشو، أفكاري مع عائلات وأصدقاء أولئك الذين قتلوا وجرحوا بشكل مأساوي".



وأكد وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة تواصل الوقوف مع حكومة وشعب الصومال في حربهم ضد الإرهاب، مضيفا أن المملكة المتحدة تدين الإرهاب بجميع أشكاله.



وكان قد كشف رئيس الصومال حسن شيخ محمود أن حصيلة ضحايا الهجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو ارتفعت إلى 100 قتيل و300 جريح حيث وقع الانفجاران أمس السبت بالقرب من مقر وزارة التعليم في العاصمة مقديشو.



واستهدف الانفجار الأول تجمعا لمدنيين يستخدمون وسائل النقل العام، فيما وقع الانفجار الثاني أمام مطعم مزدحم، حيث حملت الحكومة الصومالية حركة "الشباب" مسؤولية الهجوم.