اليوم السابع
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التحقيقات: المتهمان بالنصب على المحال التجارية فى القاهرة نفذا 3 جرائم سابقة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:00 ص
التحقيقات: المتهمان بالنصب على المحال التجارية فى القاهرة نفذا 3 جرائم سابقة قوة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على أصحاب المحال التجارية، نفذا 3 جرائم سابقة. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة النصب على المواطنين. 
 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل، بتضرره من أحد الأشخاص لمحاولة النصب عليه، وبالانتقال والفحص وبسؤال المُبلغ قرر بأنه تعرض لواقعة نصب من خلال استقباله رسالة نصية على هاتفه المحمول، تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور أحد الأشخاص والادعاء بأن المبلغ المالى محول لشخصه، وقام باستلام المبلغ ودفع العمولة، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالمحفظة الإلكترونية.
 
 
وبتاريخ لاحق استقبل رسالة نصية أخرى من ذات الرقم، تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور شخصين ادعيا بأن المبلغ محول لأحدهما، ورغبا فى استلام المبلغ ودفع العمولة فقام بالإمساك بهما والإبلاغ عنهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وتبين أنهما شقيقين مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (سيارة "ملك وقيادة أحدهما"- مبلغ مالى- هاتفى محمول "المستخدمان فى عملية النصب").
 
وبمواجهتهما بأقوال المُبلغ اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى النصب على المحال التجارية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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