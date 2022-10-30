اعرف جسمك عاوز يقول إيه من طريقة نومك.. على الظهر يقلل التجاعيد

كل واحد لديه طريقة مختلفة في النوم، فمن يفضل النوم علي أحد الجانبين، أو الظهر أو البطن، ولكن طريقة منهم مفهوم يعني زيادة أو نقصان فرص إصابتك بالأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع tips-and-tricks.
اعرف جسمك عاوز يقول إيه من طريقة نومك.. على الظهر يقلل التجاعيدالأحد، 30 أكتوبر 2022 04:00 ص
وضعيات النوم
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