اشتعال النيران فى محرك طائرة هندية وإخلاء جماعى للركاب.. فيديو وصور

كتبت ريهام عبد الله

فى لحظة مرعبة، اشتعلت النيران فى محرك طائرة أثناء إقلاعها وعلى متنها أكثر من 180 راكبًا فى الهند، مما أدى إلى إخلاء جماعى للرحلة، وأطلقت هيئة تنظيم الطيران فى الهند منذ ذلك الحين تحقيقًا لمعرفة سبب اندلاع حريق فى محرك شركة طيران IndiGo ، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الرحلة كانت تقل 184 شخصًا من مطار أنديرا غاندى الدولى فى دلهى إلى مركز التكنولوجيا بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا جنوب الهند، وكانت قد بدأت لتوها التحرك على المدرج عندما تم رصد الحريق، مما أجبر قائدها على توقف الإقلاع وإخلاء الكابينة.

تُظهر اللقطات المذهلة التى تم تصويرها من ركاب على متن الطائرة اللحظة التى اندلعت فيها الشرارات البرتقالية الساطعة وألسنة اللهب من الجانب، وأفاد الركاب أيضًا أنهم سمعوا دويًا قويًا قبل اكتشاف ألسنة اللهب، لحسن الحظ لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وقال المسؤولون إن الطائرة أخليت بسلام.

قال أحد الركاب :" كان الجميع متوترين وكان لديهم شكوك وكانوا يحاولون فهم الوضع"، وتابع أخر :"لا أعرف عدد الأشخاص الذين رأوه بالفعل فى ذلك الوقت لأن العديد من كبار السن والأطفال كانوا يجلسون فى تلك الصفوف، "لكن الجميع كان على علم بالحريق".



اشتعال النيران

تشغيل كومار، رئيس المديرية العامة للطيران المدنى، قال: "إن الأولوية هى إجراء تحقيق مفصل فى الحادث والتأكد من أسباب الحريق فى المحرك"، وتابع: "لحسن الحظ، تم إخماد الحريق بسرعة والطائرة الآن على الأرض".

وقالت الشركة فى بيان "جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم ترتيب طائرة بديلة لتشغيل الرحلة التى أقلعت فى الساعة 12.16 صباح يوم السبت"، وIndiGo هى أكبر شركة طيران اقتصادية خاصة فى البلاد وتسيطر على ما يقرب من 60 فى المائة من السوق المحلية.



النيران تشتعل فى المحرك