إدانة عربية لتفجيرين إرهابيين استهدفا وزارة التربية والتعليم بالصومال

كتب أحمد جمعة

أدانت عدد من الدول العربية التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا مقر وزارة التربية والتعليم في الصومال، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجيرين اللذين استهدفا مقر وزارة التعليم العالي في جمهورية الصومال الفدرالية، وأديا إلى مقتل وجرح العشرات.

وشددت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد، على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

فيما أدانت البحرين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية .

وأعربت البحرين عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإجرامي الآثم.

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية للقضاء على تلك الآفة الخطيرة

كما أدان اليمن، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية في مقديشيو بسيارتين مفخختين، وأسفر عن عشرات الضحايا والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية وقوف اليمن وتضامنه مع الصومال، مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصورة، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب الصومالي ولذوي الضحايا، وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.

من ناحية أخرى ، أعربت الجمهورية اليمنية عن خالص تعازيها للقيادة والشعب الكوري الجنوبي إثر حادث التدافع في العاصمة سول، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين ، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.