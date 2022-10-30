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أوبزرفر: بوريس جونسون يخطط لحضور قمة المناخ كوب27 فى مصر لدعم القضية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:20 ص
أوبزرفر: بوريس جونسون يخطط لحضور قمة المناخ كوب27 فى مصر لدعم القضية بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون يخطط لحضور قمة المناخ كوب 27 فى مصر.

وقالت عدة مصادر إنه تم إبلاغهم بأن جونسون يعتزم الذهاب إلى الاجتماع الحاسم لقادة العالم في مصر لإظهار تضامنه مع المعركة ضد أزمة المناخ.

وردا على سؤال عما إذا كان جونسون يحضر مؤتمر كوب27 ، قال مكتب مجلس الوزراء ، المسئول عن التخطيط والاستعدادات لقمم كوب، إنه لا يمكنه الرد مباشرة.

وقال متحدث: "الحكومة ملتزمة تمامًا بدعم كوب 27  وقيادة العمل الدولي لمعالجة تغير المناخ وحماية الطبيعة.

وسيُمثَّل المملكة المتحدة بالكامل من قبل كبار الوزراء ، بمن فيهم وزراء الخارجية ووزراء الأعمال والبيئة ، بالإضافة إلى رئيس كوب 26 ألوك شارما. سيعملون على ضمان استمرار البلدان في إحراز تقدم في الالتزامات الرائدة التي تم التعهد بها في Cop26 في جلاسكو ".

من المفهوم أن كبار المسئولين في الحكومة كانوا على علم منذ بعض الوقت بأن جونسون يعتزم حضور الحدث في شرم الشيخ ، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر.

وظل من غير الواضح ليلة السبت ما إذا كان جونسون يخطط للذهاب كجزء من الوفد الرسمي للحكومة البريطانية ، أو كضيف على منظمة غير حكومية أو وفد آخر.

 

 


بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

ريشى سوناك

كوب 27

مصر

مؤتمر المناخ

قمة المناخ



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