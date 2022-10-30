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أسوان للفنون الشعبية تشارك بمهرجان اليوم العالمى للشباب الأفريقى بجيبوتى

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:08 ص
أسوان للفنون الشعبية تشارك بمهرجان اليوم العالمى للشباب الأفريقى بجيبوتى اليوم العالمى للشباب
كتب - عبد الله صلاح

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أعرب السفير حسام رضا سفير مصر بجيبوتى عن سعادته لمشاركة فرقة أسوان للفنون الشعبية ضمن فعاليات "مهرجان اليوم العالمى للشباب الأفريقى" الذى يقام بجيبوتى، فى إطار زيادة التعاون الثقافى بين وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى ووزارة الثقافة الجيبوتية برئاسة دهبو موس عسوى بما تتضمنه خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية، ومن خلال مشاركات للفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى

قدم سفير مصر الشكر لأعضاء الفرقة بعد حضوره افتتاح المهرجان الذى شاركت فيه والذى قدمت خلاله الرقصات الاستعراضية التى تعبر عن البيئة الأسوانية وتراثها الفنى، والتى نالت بها إعجاب الجماهير وتفاعلوا معها.

كما أعرب السفير عن سعادته بحضور الفرقة للمهرجان وهى فرقة مشهود لها على المستوى الأفريقى والدولى بالكفاءة، وأنها فرقة فرضت كفاءتها المتميزة والمعروفة بها، وتمكنت من جذب الشعب الجيبوتى، وهذا هو الغرض من عمل أى فاعلية ثقافية فنية.

 
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