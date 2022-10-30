الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. "التموين" تنفى منح المواطنين 2500 جنيه.. وتؤكد: معلومات مضللة الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:11 ص وزاره التموين إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزير التموين: الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة "التموين" تنفى منح المواطنين 2500 جنيه.. وتؤكد: معلومات مضللة 300 جنيه شهريا.. موعد تطبيق زيادة رواتب العمال بالقطاع الخاص وزير التموين: توفير جميع السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية "التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية التضامن: لدينا مجتمع مدنى يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد الرى تنتهى من تدريب 18 متدربا من 12 دولة أفريقية وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من ملاعب كرة القدم الخماسية.. صور وزيرة التضامن تدشن برامج توعوية عن أضرار المخدرات بالجامعات الأهلية والخاصة "الزراعة" تتابع محطات الغربلة ومنافذ بيع التقاوي في المحافظات وزير التعليم يلتقى بالسفير الألمانى لبحث سبل التعاون لتطوير التعليم قبل الجامعى الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة صباحا على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 20 درجة 3 اشتراطات محددة للاستفادة من قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج قبل قمة المناخ.. تعرف على القطع الأثرية الصديقة للبيئة بمتحف آثار الغردقة غلق الطريق السطحى المؤدى لشارع السودان كليا لمدة 10 أيام يوم للذكريات.. النهارده تاريخ هجرى مميز 1444/4/4 لن يتكرر إلا بعد 111 عاما غدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا على الطرق والصغرى بالقاهرة 20 درجة المعاشات مصر اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن السبت، 29 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: سنتعامل بحسم مع من يحاول احتكار السلع الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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