أخبار مصر .. وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها طمأنة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الدخلية، المواطنين من خلال توجيه عدة رسائل أبرزها، أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة، وأنه لا داعى للقلق، حيث تتوافر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وأيضا فى الأسواق الحرة .

وزير التعليم لـ"الشيوخ": ترخيص سناتر الدروس الخصوصية فكرة وليست قرارا رسميا



أشاد رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدور السلطة التشريعية، موجها رسالة إلي نواب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، قائلا: "دوركم محورى لآن لديكم احتكاك بالشارع"، مشيرا إلي أن الحوار بين النواب والوزير لصالح الجميع.

وتطرق إلي فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية، قائلا ": تقنين سناتر الدروس الخصوصية ليست قرارا رسميا وما حدث أنني كنت فى الجلسة العامة لمجلس النواب فعرضت هذه الفكرة، وفي المساء فوجئت أن الجميع يتحدث عن هذا الأمر".





"تغيير فى الإعدادات".. ميتا تكشف السبب وراء انقطاع انستجرام الأخير حول العالم



أعلنت Meta أن "تغيير في الإعدادات" أو "Configuration change" كان السبب وراء انقطاع انستجرام العالمي، حيث قالت الشركة إنها أصلحت المشكلة التى جعلت انستجرام وفيس بوك غير متاحين لبعض المستخدمين، وفقًا لتقارير The Verge.

وزير التموين: انطلاق معرض المجوهرات الدولى تحت رعاية الرئيس السيسى 10ديسمبر



أعلن الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق معرض الذهب والمجوهرات الدولى والذى سيعقد بالقاهرة فى دورته الثانية خلال فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

إعلام إسرائيلى يؤكد ارتفاع حصيلة المصابين بحادث الدهس فى أريحا إلى 5 أشخاص



أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد الإسرائيليين المصابين في حادث الدهس الذى نفذه فلسطيني في أريحا إلى خمسة مصابين.

وأصيب فلسطيني، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي موسى جنوب أريحا.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.26% بأولى جلسات الأسبوع



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.309 مليار جنيه.

"قوى النواب" توافق نهائيا على العلاوة الاستثنائية للموظفين وزيادة المعاشات



وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

غدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا على الطرق والصغرى بالقاهرة 20 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

عون يدعو لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد لإنقاذ البلاد من الفراغ السياسي



أرسل الرئيس اللبناني ميشال عون، الذى ودع قصر الرئاسة اليوم، رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، يدعو فيها إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد، أو تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مشددا على دور مجلس النواب في إنقاذ الوطن في هذا التوقيت، مما يهدده من فراغ ورهانات خطيرة عليه، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ هذه الإجراءات فورا دون أي إبطاء، في ظل الظروف الخطيرة.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الاتصالات



أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاتصالات.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.



ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.





مستشار الرئيس لشئون الصحة: أنتجنا جميع الأدوية واللقاحات خلال وباء كورونا



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عن أن العالم عانى من مشاكل كبيرة خلال جائحة كورونا، ولم تعانِ مصر من أى أزمات فى الدواء والمستلزمات لأن التجربة المصرية كانت فريدة ورائدة في إدارة أزمة وباء كورونا والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن بعض الدول حدث لها عجز فى بعض الأدوية، ومصر قامت بتصديره لبعض الدول.

كولر يبحث مع معاونيه خطة الأهلى خلال فترة توقف الدورى



عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التى ستتوقف فيها بطولة الدوري.

وناقش كولر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المساعد له ترتيبات هذه المرحلة وجدول الدوري وفترة التوقف، والمدة التى سيحصل خلالها الفريق على راحة من التدريبات، وإمكانية إقامة مباريات ودية خلال هذه الفترة.