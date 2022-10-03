اليوم السابع
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7 معلومات عن مشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل.. 75 ألف طن سنويا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:00 ص
7 معلومات عن مشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل.. 75 ألف طن سنويا البلاستيك - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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تستهدف الشركة القابضة للبتروكيماويات، ضمن رؤيتها لإنتاج البتروكيماويات الخضراء للحفاظ على البيئة، ومـواكـبـة منها للتوجه العالمى لـتـقـلـيـل الـتـأثـير الـضـار الناتج عن طرق التخلص مـن مـنـتـجـات البلاستيـك وغيرها من المخـلـفـات، عدد من المشروعات ،حيث يجرى حـالـيـا دراسة مشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى ..

1- بطاقة إنتاجية 75 ألف طن سنويا .
 
2- ويعتمد تصنيعـه عـلـى مـصـادر حـيـويـة مثل الجلوكوز والـسـكـر الخام.
 
3-وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار .
 
4-ومن المقترح تنفيذه بشركة سيدبك، وبـدء التشغيـل عـام ٢٠٢٦.
 
5- وكذلك هناك مشروع تحـويـل مخلفات البلاستيك إلـى زيت لاستخـدامـه كـمـادة خـام لـتـصـنـيـع الـبـولـي إيثيلين بشركة سيدبك.
 
6- ويـهـدف إلى إنتاج الـوقـود مـن مخلفات البلاستيك بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويا .
 
7-بطريقة التحلل الحراري والتكسير الهيدروجـيـنـي وهـو أحـدث نهج متبع لإعادة تدوير البلاستيك ومن المخطط بدء الإنتاج بنهاية عام 2025.

البلاستيك

مشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل

البتروكيماويات

مشروعات البتروكيماويات

البتروكيماويات الخضراء



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