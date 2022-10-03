2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بـ"جمارك الدخيلة"

الإسكندرية أسماء على بدر

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 6360 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر سبتمبر 2022 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها، فى إطار توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك علي سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .



وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 232 مليونا و88 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة نحو 1 مليار و 379 مليونا و190 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 412 مليونا و883 ألف جنيه.



وخلال نفس الفترة تم تصدير مشمول 2410 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها (ألمونيوم، مواد غذائية ، إستانلس، رخام، منتجات أخرى ) بقيمة أجمالية بلغت 4 مليارات و790 مليونا و163 ألف جنيه.



كما قامت الإدارة العامة للصادر بتحصيل رسوم الصادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال شهر سبتمبر 2022 بمبلغ 1 مليون و 644 ألف جنيه.



وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 468 بيانا جمركيا بمبلغ مليون و644 ألف جنيه .



وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر سبتمبر 2022 حوالي 2 مليار و 26 مليون و 250 ألف جنيه.