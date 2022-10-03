اليوم السابع
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‏"جارديان" تكشف سر بيع مزهرية بـ 4000 ضعف سعرها فى مزاد بفرنسا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:23 م
‏"جارديان" تكشف سر بيع مزهرية بـ 4000 ضعف سعرها فى مزاد بفرنسا مزهرية
نهال أبو السعود

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بيعت مزهرية صينية "عادية" معروضة للبيع بالمزاد في فرنسا وتبلغ قيمتها 2000 يورو ‏‏(1745 جنيه إسترليني) بنحو ثمانية ملايين يورو بعد حرب مزايدة شرسة بين المشترين ‏مقتنعين بأنها قطعة أثرية نادرة تعود إلى القرن الثامن عشر.‏

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه عند البيع في ‏Fontainebleau‏ بالقرب من ‏باريس ، اندهش الباعة بالمزادات حيث استمرت العروض من حوالي 30 مزايديًا صينيًا ‏وعندما سقطت المطرقة معلنة انتهاء المزايدة بيعت المزهرية مقابل 7.7 مليون يورو - ‏ما يقرب من 4000 ضعف قيمتها المقدرة. مع رسوم البائع  كان سعر الشراء النهائي ‏‏9.12 مليون يورو.‏

تم عرض القطعة الخزف من طراز تيانكيوبينج في المزاد من قبل امرأة تعيش في إقليم ‏فرنس وتركتها والدتها الراحلة. لم ير البائع الذي لم يكشف عن اسمه المزهرية التي يبلغ ‏ارتفاعها 54 سم ، لكنه رتب لأخذها من منزل والدتها في بريتاني إلى باريس لبيعها.‏

قالت الخبيرة في دار المزاد أن المزهرية كانت في الأصل مملوكة لجدتها ، إحدى جامعات ‏التحف الباريسية وتنافس ما يقرب من 30 من المشترين المحتملين في حرب العطاءات.‏

قال خبير  من دار المزاد إنها "قصة مجنونة". "البائع يعيش بعيدًا ولم ير الزهرية حتى " ‏وأضافت: "لقد ورثتها من والدتها التي ورثتها بدورها من والدتها التي كانت من كبار هواة ‏جمع التحف في باريس في القرن الماضي".‏

تيانكيوبينج تعني "الكرة السماوية" وتدل على شكل المزهرية ، وهي عبارة عن خزف أزرق ‏وأبيض مغطى بالمينا ومزين بالتنانين والسحب. وقالت دار المزادات إنها تعود إلى القرن ‏العشرين ووصفتها بأنها "عادية للغاية". ‏

قال سيدريك لابورد ، مدير دار مزاد ‏Osenat‏: "منذ لحظة نشر الكتالوج ، رأينا أن هناك ‏اهتمامًا هائلاً مع المزيد والمزيد من الصينيين الذين يأتون لرؤية المزهرية. لا يزال خبيرنا ‏يعتقد أنه ليس قديمًا"‏


فرنسا

الصين

مزاد

الكرة السماوية



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