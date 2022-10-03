‏"جارديان" تكشف سر بيع مزهرية بـ 4000 ضعف سعرها فى مزاد بفرنسا

بيعت مزهرية صينية "عادية" معروضة للبيع بالمزاد في فرنسا وتبلغ قيمتها 2000 يورو (1745 جنيه إسترليني) بنحو ثمانية ملايين يورو بعد حرب مزايدة شرسة بين المشترين مقتنعين بأنها قطعة أثرية نادرة تعود إلى القرن الثامن عشر.
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه عند البيع في Fontainebleau بالقرب من باريس ، اندهش الباعة بالمزادات حيث استمرت العروض من حوالي 30 مزايديًا صينيًا وعندما سقطت المطرقة معلنة انتهاء المزايدة بيعت المزهرية مقابل 7.7 مليون يورو - ما يقرب من 4000 ضعف قيمتها المقدرة. مع رسوم البائع كان سعر الشراء النهائي 9.12 مليون يورو.
تم عرض القطعة الخزف من طراز تيانكيوبينج في المزاد من قبل امرأة تعيش في إقليم فرنس وتركتها والدتها الراحلة. لم ير البائع الذي لم يكشف عن اسمه المزهرية التي يبلغ ارتفاعها 54 سم ، لكنه رتب لأخذها من منزل والدتها في بريتاني إلى باريس لبيعها.
قالت الخبيرة في دار المزاد أن المزهرية كانت في الأصل مملوكة لجدتها ، إحدى جامعات التحف الباريسية وتنافس ما يقرب من 30 من المشترين المحتملين في حرب العطاءات.
قال خبير من دار المزاد إنها "قصة مجنونة". "البائع يعيش بعيدًا ولم ير الزهرية حتى " وأضافت: "لقد ورثتها من والدتها التي ورثتها بدورها من والدتها التي كانت من كبار هواة جمع التحف في باريس في القرن الماضي".
تيانكيوبينج تعني "الكرة السماوية" وتدل على شكل المزهرية ، وهي عبارة عن خزف أزرق وأبيض مغطى بالمينا ومزين بالتنانين والسحب. وقالت دار المزادات إنها تعود إلى القرن العشرين ووصفتها بأنها "عادية للغاية".
قال سيدريك لابورد ، مدير دار مزاد Osenat: "منذ لحظة نشر الكتالوج ، رأينا أن هناك اهتمامًا هائلاً مع المزيد والمزيد من الصينيين الذين يأتون لرؤية المزهرية. لا يزال خبيرنا يعتقد أنه ليس قديمًا"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة