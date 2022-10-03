اليوم السابع
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وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:12 م
وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

 


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