وزارة السياحة تنتهى من تدريب 150من العاملين بمعابد فيلة وكوم أمبو وأبو سمبل

كتب محمد أسعد

ضمن "برنامج سفراء السياحة" انتهت وزارة السياحة والآثار من تدريب 150 من العاملين بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظة أسوان ما بين موظفي حجز التذاكر وأفراد أمن مدني بمعابد فيلة، وكوم أمبو، وأبو سمبل، ومتحف التمساح، ومنطقة آثار السلسلة بمحافظة أسوان، ليكون بذلك تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الدورة التدريبية تضمنت تعريف العاملين بمفهوم الانطباع الأول ومهارات التواصل الفعال مع الزائرين وتحسين تجربة الزائر، مؤكدة على أن الوزارة تعكف على رفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع لتوفير أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للزائرين بما يليق بسمعة مصر السياحية بالإضافة إلى تحقيق أفضل تجربة للزائر.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "سفراء السياحة" أطلقته الوزارة في مارس 2020 ويتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، ويتم تنفيذ هذا البرنامج تحت رعاية بنك الإسكندرية وبالتعاون مع مؤسسة “Rhythm Hospitality Training Agency” المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا.