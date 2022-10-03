"هتفرق معاك".. القطع الموفرة هتقلل من فاتورتك فى استهلاك المياه لـ60%

كتبت - مرام محمد

تمثل قضية التوعية وترشيد استهلاك المياه، إحدى أهم القضايا الحيوية التي تهتم بها الدولة، فى ضوء محدودية وثبات الموارد المائية، والنمو السكانى المتزايد، حيث تتكاتف الجهود لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع المياه، مع استخدام التكنولوجيات الحديثة التي تعمل على ترشيد استهلاك المياه ومنها القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، وذلك ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والتقليل من إهدارها.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن أن الاعتماد على القطع الموفرة؛ يساهم في تقليل كمية المياه المستخدمة وبالتالي توفير قيمة الاستهلاك بفاتورة المياه إلى 60%، وذلك عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه والذي ينعكس أيضا على كمية المياه المستهلكة.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالجيزة، أن القطع الموفرة تتميز بقدرتها على توفير الاستهلاك وتقليل الفقد، دون التأثير على كمية تدفق المياه، كما أنها تعد أحدث تكنولوجيا لإنتاج ضغط المياه، ومصنوعة بتكنولوجيا وجودة عالمية، ومن مواد وخامات آمنة للصحة "صديقة للبيئة"، مما يكسبها قوة تحمل عالية.

وتفعل الشركة جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة أو الاستعلام عن أى استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الالكترونى.