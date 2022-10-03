ندوة بآداب عين شمس تناقش التغيرات المناخية وجهود الجامعة للتحول لخضراء.. صور

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان: "التغيرات المناخية.. البصمة الكربونية.. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء"، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل متولى القائم بأعمال عميد كلية الآداب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة حنان كامل أن هذه المحاضرة تأتى ضمن جهود جامعة عين شمس برئاسة د.محمود المتينى فى هذا المجال والتى بدأت بإنشاء أول مركز متخصص على مستوى الجامعات المصرية فى مجال التحول الأخضر لدعم المشاركة الفعالة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27.

وناقشت الندوة التى قدمتها د. هدى هلال مدير وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية إلى تدعيم نشر الفكر الأخضر ورفع الوعى الثقافى البيئى فضلا عن الدعوة إلى التعاون بين الكلية ومركز التحول للأخضر من خلال تكوين مجموعات من الطلاب المتطوعين يتم تدريبهم على تبنى الفكر الأخضر من أجل تعديل السلوكيات تجاه البيئة ليصبح السلوك البيئى الصحيح هو السائد والشائع، وتقوم هذه المجموعات بنشر هذا الوعى بين أقرانهم، بالإضافة إلى الدعوة إلى تنظيم زيارة طلابية بدعم من إدارة الكلية إلى المركز للتعرف على المشروعات المختلفة فى إطار دعم التحول للأخضر، التعريف بمشروع shams Be green.

كما عرضت الندوة تجربة الجامعة لتحويل مخلفات المطعم والكافيتريات إلى سماد عضوى عن طريق الأجهزة التحويلية، واقتراحات بعمل دراسة جدوى لمشروع تدوير المخلفات الورقية والزراعة المائية حتى يتسنى للطالب تطبيقه بعد التخرج كمشروع يهدف للربح.

وخلال المحاضرة استطردت د. هدى هلال فى شرح أسباب الانبعاثات الحرارية ومسببات البصمة الكربونية للإنسان وهو المتسبب الأول فى زيادة رقعتها، كما استعرضت الحلول التى يمكن من خلالها التقليل من البصمة الكربونية مثل: ترشيد استخدام الطاقة والوقود من استقلال الدراجات بدلا من السيارات للتقليل من الانبعاثات الكربونية والحرارية، والعمل على إعادة تدوير المخلفات، ترشيد المخلفات، تعديل السلوك وترشيد الاستهلاك؛ ومن جانبها قامت أ.د حنان كامل بتكريم الدكتورة هدى هلال لجهودها فى إثراء المحاضرة بإهدائها درع الكلية.