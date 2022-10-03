اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 9 أشخاص على الأقل في هجومين انتحاريين بالصومال

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:44 م
مقتل 9 أشخاص على الأقل في هجومين انتحاريين بالصومال الصومال - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الصومالية، الاثنين، إن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب.

كانت السلطات الصومالية، أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، قتل عبد الله نادر، أحد مؤسسي حركة الشباب، في عملية مع شركاء دوليين.

 

 


الصومال

الإرهاب فى الصومال

الأوضاع فى الصومال

هجمات انتحارية بالصومال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة