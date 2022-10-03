مقتل 9 أشخاص على الأقل في هجومين انتحاريين بالصومال

قالت الشرطة الصومالية، الاثنين، إن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب.



كانت السلطات الصومالية، أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، قتل عبد الله نادر، أحد مؤسسي حركة الشباب، في عملية مع شركاء دوليين.