اليوم السابع
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معاهدات انضمام جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك لروسيا.. تعرف على أبرز البنود

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:36 ص
معاهدات انضمام جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك لروسيا.. تعرف على أبرز البنود الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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تم نشر المعاهدات التي سيتم بموجبها انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا إلى الأراضي الروسية، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وأهم ما جاء في هذه المعاهدات:

- يتم تحديد حدود مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا من خلال حدودها في يوم انضمامها إلى الاتحاد الروسي.

- حدود الكيانات الأربعة الجديدة المرتبطة بأراضي دول أجنبية هي حدود الدولة الروسية.

- ستتم تسوية قضايا الخدمة العسكرية في المناطق الجديدة خلال فترة المفاوضات حتى 1 يناير من عام 2026.

- سيتم تشكيل حكومتي منطقتي خيرسون وزابوروجيا من قبل حكام بالإنابة وفقا للقوانين الروسية.

- ستستمر سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في ممارسة سلطاتها حتى تشكيل حكومتين جديدتين.

- تطبق الوثائق بشكل مؤقت من تاريخ التوقيع وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ التصديق على المعاهدات.

 

 


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لوجانسك

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