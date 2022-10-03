معاهدات انضمام جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك لروسيا.. تعرف على أبرز البنود

تم نشر المعاهدات التي سيتم بموجبها انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا إلى الأراضي الروسية، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
وأهم ما جاء في هذه المعاهدات:
- يتم تحديد حدود مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا من خلال حدودها في يوم انضمامها إلى الاتحاد الروسي.
- حدود الكيانات الأربعة الجديدة المرتبطة بأراضي دول أجنبية هي حدود الدولة الروسية.
- ستتم تسوية قضايا الخدمة العسكرية في المناطق الجديدة خلال فترة المفاوضات حتى 1 يناير من عام 2026.
- سيتم تشكيل حكومتي منطقتي خيرسون وزابوروجيا من قبل حكام بالإنابة وفقا للقوانين الروسية.
- ستستمر سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في ممارسة سلطاتها حتى تشكيل حكومتين جديدتين.
- تطبق الوثائق بشكل مؤقت من تاريخ التوقيع وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ التصديق على المعاهدات.
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