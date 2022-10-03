مصر تستضيف مجلس سيدات الأعمال العرب تمهيدا لانعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري

كتب: مدحت وهبة

استضافت المحكمة العربية للتحكيم بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية مجلس سيدات الأعمال العرب، في ظل حرص القيادة السياسية على العمل العربي المشترك وتشجيع الاستثمار في مصر .

والتقى المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بمجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة حصة سعد الصباح رئيس المجلس، وحضور خيرية عبد الله الدشتي أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، لمناقشة سبل التعاون لتعزيز أوجه التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية علي نحو يؤدي إلى جذب الاستثمارات في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية وعلى أهمية دور المحكمة العربية للتحكيم في الفصل في قضايا منازعات الاقتصاد والاستثمار والوساطة والتحكم.

ويأتي استضافة مصر لاجتماع سيدات الأعمال العرب تمهيدا لانعقاد المؤتمر الاقتصادي وحرص القيادة السياسية على العمل العربي المشترك وتشجيع الاستثمار في مصر.

وأكدت الشيخة حصة الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب على أهمية التعاون العمل مع المحكمة العربية للتحكيم في عدد من المجالات الاقتصادية و التجارية و فتح قنوات تعاون مشتركة على أهمية دور المحكمة كمرجعية قانونية للمجلس في مجالات التحكيم والاستشارات للاستثمارات الواعدة في جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و على أهمية دور المحكمة كمرجعية للمجلس .

وانعقد المنتدى الاقتصادي للجمعية العمومية لمجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة حصة سعد الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب بحضور خيرية عبد الله الدشتي أمين عام المجلس تحت رعاية المحكمة العربية للتحكيم واتحاد الإعلاميين العرب وشركاء التنمية.

وكرم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة كلاً من الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس، وخيرية الدشتي أمين عام المجلس، ونجلاء إدوارد أمين سر المجلس، و فايزة فريد عضو المجلس، والدكتور أحمد أبو اليزيد استاذ الزراعة بجامعة عين شمس عضو مجلس أمناء المحكمة نظراً للجهود المبذولة في دفع العمل العربي المشترك والاهتمام بالاستثمار، وقام مجلس سيدات الأعمال العرب بتكريم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة العربية للتحكيم .

وتم استعراض فيلم تسجيلي عن أهم الإنجازات والتنمية التي حدثت بمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار والمستثمرين في ظل مناخ مشجع للاستثمار وتم استعراض فيلم تسجيلي عن مجلس سيدات الأعمال العرب و اتحاد الإعلاميين العرب

والقى المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة العربية للتحكيم كلمة رحب فيها بالسادة السفراء وسيدات أعمال العرب والمستشار حمدي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة والنائب يسري المغازي أمين عام مجلس الأمناء بالمحكمة والمستشار السيد عبد الفتاح عضو مجلس أمناء المحكمة والدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم والدكتور ماهر جميل أبو خوات عميد كلية حقوق كفر الشيخ وعضو مجلس الأمناء بالمحكمة.

ويأتي استضافة مصر لاجتماع سيدات الأعمال العرب تمهيدا لانعقاد المؤتمر الاقتصادي وحرص القيادة السياسية على العمل العربي المشترك وتشجيع الاستثمار في مصر.

أكدت الشيخة حصة الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب على أهمية التعاون العمل مع المحكمة العربية للتحكيم في عدد من المجالات الاقتصادية و التجارية و فتح قنوات تعاون مشتركة على أهمية دور المحكمة كمرجعية قانونية للمجلس في مجالات التحكيم والاستشارات للاستثمارات الواعدة في جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و على أهمية دور المحكمة كمرجعية للمجلس .

وانعقد المنتدى الاقتصادي للجمعية العمومية لمجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة /حصة سعد الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب بحضور خيرية عبد الله الدشتي أمين عام المجلس تحت رعاية المحكمة العربية للتحكيم واتحاد الإعلاميين العرب وشركاء التنمية.

وكرم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة كلاً من الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس، وخيرية الدشتي أمين عام المجلس، ونجلاء إدوارد أمين سر المجلس، و فايزة فريد عضو المجلس، والدكتور أحمد أبو اليزيد استاذ الزراعة بجامعة عين شمس عضو مجلس أمناء المحكمة نظراً للجهود المبذولة في دفع العمل العربي المشترك والاهتمام بالاستثمار، وقام مجلس سيدات الأعمال العرب بتكريم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة العربية للتحكيم .

وتم استعراض فيلم تسجيلي عن أهم الإنجازات والتنمية التي حدثت بمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار والمستثمرين في ظل مناخ مشجع للاستثمار وتم استعراض فيلم تسجيلي عن مجلس سيدات الأعمال العرب و اتحاد الإعلاميين العرب.

والقى المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة العربية للتحكيم كلمة رحب فيها بالسادة السفراء وسيدات أعمال العرب والمستشار حمدي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة والنائب يسري المغازي أمين عام مجلس الأمناء بالمحكمة والمستشار السيد عبد الفتاح عضو مجلس أمناء المحكمة والدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم والدكتور ماهر جميل أبو خوات عميد كلية حقوق كفر الشيخ وعضو مجلس الأمناء بالمحكمة.