اليوم السابع
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مصرع مسجل خطر وفتاة مجهولة الهوية في ظروف غامضة بقرية دروة بالمنوفية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:59 م
مصرع مسجل خطر وفتاة مجهولة الهوية في ظروف غامضة بقرية دروة بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقي مسجل شقي خطر وفتاة مجهولة الهوية مصرعهما في ظروف غامضة، بقرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبو العزم، يفيد بمصرع أ، م، وشهرته مكوى، مسجل خطر ومطلوب في العديد من القضايا، وذلك أثناء تواجده بسياره تويوتا كورولا سوداء بجوار فتاة مجهولة الهوية، وبحوزته أسلحة ومواد مخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



 


محافظة المنوفية

مركز أشمون

مصرع مسجل خطر



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