مصرع طالب بكلية طب الأسنان نتيجة سقوطة من الطابق الثالث في الدقهلية

فريق المحافظات

لقي طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الدلتا الخاصة مصرعه، بعد سقوطه من الطابق الثالث علوي بالسكن الجامعي، وتم نقله لمستشفى دمياط الجديدة، وتوفي عقب وصوله.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بسقوط طالب من شرفة السكن الجامعي بجامعة الدلتا الخاصة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الطالب يدعى محمد طه، 19 سنة، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان، وكشفت التحريات أن الطالب حاول دخول الغرفة عن طريق شرفة الغرفة المجاورة، فاختل توازنه وسقط من الطابق الثالث علوي، وتم نقله لمستشفى دمياط الجديدة في غيبوبة تامة، وتوفي عقب وصوله وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.