مصادر يابانية: طوكيو تتطلع لإعادة فتح سفارتها فى كييف

أ.ش.أ

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين أن اليابان تخطط لإعادة فتح سفارتها في كييف بحلول نهاية أكتوبر الجاري، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من إغلاقها بشكل مؤقت في أعقاب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وقالت المصادر حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إنه مع استئناف دول مجموعة السبع الصناعية الأخرى بالفعل عملياتها الدبلوماسية في أوكرانيا، تستعد اليابان لوضع اللمسات الأخيرة على القرار في ضوء تحسن الوضع الأمني ​​في العاصمة الأوكرانية.

وأوضحت المصادر أن إعادة تشغيل السفارة اليابانية سيظهر الوحدة بين مجموعة الدول السبع التي سعت للضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو بسبب حربها الطويلة في أوكرانيا.

من جانبه قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي اليوم إن إعادة فتح السفارة "أمر حيوي للتواصل الوثيق بين اليابان وأوكرانيا" ، مضيفا أن اليابان سبحث هذه المسألة في "دراسة شاملة".

يذكر أنه في أوائل مارس الماضي، أغلقت اليابان سفارتها في العاصمة الأوكرانية وتم نقل موظفيها وعملياتها إلى مكتب اتصال مؤقت تم إنشاؤه في مدينة لفيف الغربية وسط تصعيد سريع للهجمات من قبل روسيا. غير أن موظفي السفارة اليابانية أجبروا في النهاية على مغادرة لفيف والانتقال بالكامل من البلاد في وقت لاحق من ذلك الشهر ، مع تكثيف العمليات الروسية.