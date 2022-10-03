"مش هتغسل الصحون".. اعرف ما يواجهك لو أكلت فى مطعم ورفضت تدفع الحساب؟

كتب أحمد حسنى

قد تسمع في بعض الأحيان عن هروب أحد الأشخاص من دفع فاتورة تناول غداء أو وجبة طعام داخل إحدى المطاعم، أو هروبه من دفع قيمة استئجار سيارة أو غرفة، لكن هل فكرت في كيف تكون عقوبة هذا الفعل بعيدا عن مشاهد الأفلام السنيمائية.

الدكتور محمد الصادق المحامي، يقول إن المادة 324 مكرر عقوبات، عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعامًا أو شرابًا أو شغل غرفة أو أكثر في فندق، أو استأجر سيارة مع علمه أنه يستحيل عليه دفع المقابل، أو امتنع بغير مبرر عن الدفع، أو فر دون الوفاء به.

ولكن يشترط في مجال الطعام أن يأكل الشخص جزء أو كل الطعام، حتى تقوم ضده الجريمة ويعاقب عليها طبقا للقانون.