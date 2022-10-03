محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى العام

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، الأعمال الجارية في تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، والتي تتم بإشراف مباشر من وزارة الصحة، بحضور المهندس على عبد الساتر مدير الدعم الفني بوزارة الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى.

كما قام المحافظ بنفقد الأعمال الجارية والتي تشمل رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحي، وشبكة الغازات، حيث تم بدء العمل بمبنى " أ " والذى يحتوى على أقسام "الغسيل الكلوي، والحضانات، الإقامات، وعمليات النساء والتوليد ".

ووجه المحافظ مسئولي مديرية الصحة بالتواجد الدائم والمستمر بموقع العمل داخل المستشفى؛ للمتابعة وتذليل أية معوقات، والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على الاستجابة الفورية والتعاون المثمر؛ لتطوير ورفع كفاءة المستشفى، التي تخدم قطاع عريض من أهالي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم إطلاق التيار الكهربائي في مبنى " أ "، وذلك بعد وصول لوحات الكهرباء الجديدة، مشيرًا إلى أن خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفى تشمل صيانة أربع مباني أخرى داخل المستشفى، سوف يتم الانتهاء منها في موعد أقصاه شهر، مشيرًا إلى أن عملية التطوير التي تشهدها المستشفى تهدف إلى رفع كفاءتها بالكامل، والعمل بأقصى طاقة للمستشفى في جميع الأقسام المختلفة بها، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج.

وقال الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الأول من أكتوبر تم التشغيل التجريبى للمبنى الأول بالمستشفى بعد تجديد جميع الوصلات الداخلية بالمبنى، وكذلك الكابلات الخارجية، وبعد ربط الوصلات بمحول تم الانتهاء من تركيبه وتم تخصيصه للمبنى الأول.

وأضاف النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن هناك محول أخر تم تركيبه وجاهز للتشغيل فور انتهاء العمل ورفع كفاءة باقى المبانى حيث وأنه تم تشغيل قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى، وأنه قام باستقبال المرضى بنفسه داخل مبنى الغسيل يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجى والدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد مصطفى مسئول وحدة الغسيل الكلوى.

وأشار الدكتور سامى النجار أن قسم حضانات الأطفال سوف تم الغنتهاء من التجهيزات الخاصة به بإجمالى 27 جهاز حضانة وسوف يتم التشغيل جزئيا امام المنتفعين بالخدمة



مستشفى سوهاج العام



محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى سوهاج العام (5)

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج



محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى سوهاج العام (2)