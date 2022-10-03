محافظ جنوب يتابع معدلات التنفيذ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والحديقة المركزية

جنوب سيناء ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معدلات الأداء ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، والحديقة المركزية بشرم الشيخ، وذلك خلال جولة تفقدية ليلية لمتابعة الأعمال ضمن الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بشرم الشيخ.

رافقه خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادرعلام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وممثلي الشركات المنفذة.

وأكد المحافظ ًأن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، كما تابع أعمال الزراعات والمساحات الخضراء ومعدلات التنفيذ بالأعمال الإنشائية لمجمع البنوك والمول التجاري والبحيرات الصناعية بالحديقة المركزية بشرم الشيخ.