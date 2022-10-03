محافظ الدقهليه يفتتح مجمع مدارس دنديط بميت غمر بتكلفة 31,5 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين بافتتاح مجمع مدارس دنديط بمركز ميت غمر بتكلفة 31,5 مليون جنيه، وشارك في طابور الصباح مع الطلاب في ثاني ايام الدراسه للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتفقد الفصول الدراسيه .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب احمد الألفي ، والنائب عبده ابو عيشه ، والنائبة ميرفت عاذر.

حيث افتتح " المحافظ "مدرسة دنديط الاعدادية المشتركه علي مساحة 6 الألف متر مربع ومكونه من 45 فصل تعليمي بتكلفة 20 مليون جنيه .

كما افتتح " مختار " مدرسة دنديط الثانوية المشتركة علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 24 فصل بتكلفه 11,5 مليون جنيه .

وأشار " المحافظ " الي أن تطوير العملية التعليمية من أولي اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يحدث في عهده من إنشاء للمدارس هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية .

وقدم " مختار " التهنئة لطلاب المدارس بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وقال اتمني لكم عام دراسي سعيد داعياً الله عز وجل أن يمن عليكم بالتفوق والنجاح وان يمن علي مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.

وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو تقديم خدمة تعليمية متميزه لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الانشطه الرياضيه عليها .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفي إطار التنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ،





