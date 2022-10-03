محافظ الدقهلية يحيل 68 محضرا بمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق اسفرت عن تحرير 68 محضرا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وقد اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين ومنية النصر والمطرية والمنصورة ونبروه وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن11 محضر نقص وزن و7محاضر مواصفات.

و3محاضر توقف بدون إذن و1 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين و20 محضر عدم اعلان عن الاسعار و11محضر عدم حمل شهادةصحية و1محضر سلع مجهولة المصدر و1محضر تجميع سلع مدعمة و4محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و1محضر عدم تدوين أسعار و3محاضر سلع بدون فواتير و2محضر تجميع أرز بدون ترخيص و1محضر سلع بدون بيانات و2محضر مخالفة قانون حماية المستهلك.

وقال انه تم التحفظ على 3.5طن سماد اليوريا 2طن أذرة مجروشة و7طن خليط زوائد و10طن نخالة و2طن لب دوار الشمس و5 طن أرز شعير و4 طن أرز أبيض واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية

