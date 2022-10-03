محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف سيارات ومعدات السيول والأزمات بالمحافظة.. صور

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عبر تقنيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، تفقد اصطفاف سيارات ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والحماية المدنية، ومرفق الإسعاف والموارد المائية والري، والزراعة؛ للاطمئنان على جاهزية السيارات والمعدات قبل بداية فصل الشتاء.

وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والذي أنابه محافظ الإسماعيلية لتفقد الاصطفاف ميدانيّا، و اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية.

واستمع "الطويل" إلى شرح مفصل حول أماكن تمركزات السيارات بالمراكز والمدن، وكيفية مواجهة الأزمات المتوقعة، وشرح لأهمية هذه السيارات واستخدامها وقت الطوارئ و الأزمات.

ناقلًا إشادة محافظ الإسماعيلية بجهود الأجهزة التنفيذية المختلفة واستعداداتها الجادة لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة موسم السيول و الأمطار، وتوجيهاته لجميع المسؤلين بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، مؤكدًا أن يكون هناك تنسيق كامل بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمحافظة، والمراكز و المدن والأحياء للتعامل مع مياه الأمطار مع قدوم فصل الشتاء.