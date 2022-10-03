اليوم السابع
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لو موظف حكومة تعرف على شروط العمل 3 أيام بالأسبوع

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 ص
لو موظف حكومة تعرف على شروط العمل 3 أيام بالأسبوع موظف
كتبت ريهام الباشا

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نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن يحق للموظف الحكومي العمل جزء من الوقت، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام.

أولا: تقديم طلب للسلطة المختصة وهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها.

ثانيا: يشترط العمل جزء من الوقت أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت، و أن يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.

ثالثا: يستحق الموظف 65% من أجره الوظيفي والمكمل.

رابعا: الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.

خامسا: يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة.


قانون الخدمة المدنية

الخدمة المدنية

نظام العمل جزء من الوقت

ساعات العمل



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