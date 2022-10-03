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"لغز الجريمة".. كيف تسببت بعوضة في إنقاذ حياة شاب من الموت؟

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:00 ص
"لغز الجريمة".. كيف تسببت بعوضة في إنقاذ حياة شاب من الموت؟ الطب الشرعي - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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"لغز الجريمة" هي مصطلح يعنى الحقائق التي أدت للكشف عن تفاصيل الحادث والأدلة التي قادت جهات التحقيق للقبض على المتهمين، ويقدم " اليوم السابع" في هذه السلسلة بعض من الألغاز في القضايا الجنائية.

"بعوضة تنقذ شاب من الإعدام"

واقعة حدثت في مدينة "سيسيلي" بإيطاليا، بعد العثور على جثة امرأة مخنوقة على الشاطئ، قوات الأمن المختصة حددت رجل مشتبه في الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه تمهيدا لمحاكمته بتهمة القتل العمد.

ما حدث بعد ذلك كان غريباً، فبعد تفتيش منزل المشتبه به وجدت جهات التحقيق دماء لبعوض، فتم استعداء الجهات المختصة لتحليل هذه الدماء في واقعة غريبة، بعد تحليل دماء البعوض تبين أنها امتصت دماء المشتبه به، ما يعني أن المشتبه به كان متواجدا في المنزل وقت حدوث الجريمة.

تم إخلاء سبيل المتهم والبحث من جديد عن المتهم الفعلي للجريمة، ليتسبب البعوض في إنقاذ حياة الشاب من الإعدام.

 

 


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