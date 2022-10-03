لجنة تحقيق تحيل وزير العدل الفرنسى للمحاكمة بتهمة استغلال صلاحياته بطريقة غير قانونية

أحالت لجنة تحقيق وزير العدل الفرنسي إلى المحاكمة بتهمة استغلال صلاحياته بطريقة غير قانونية.
لجنة تحقيق تحيل وزير العدل الفرنسى للمحاكمة بتهمة استغلال صلاحياته بطريقة غير قانونيةالإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:38 ص
محكمة - صورة أرشيفية
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