اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:48 ص
أكرم القصاص
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لجنة تحقيق تحيل وزير العدل الفرنسى للمحاكمة بتهمة استغلال صلاحياته بطريقة غير قانونية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:38 ص
لجنة تحقيق تحيل وزير العدل الفرنسى للمحاكمة بتهمة استغلال صلاحياته بطريقة غير قانونية محكمة - صورة أرشيفية
وكالات

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أحالت لجنة تحقيق وزير العدل الفرنسي إلى المحاكمة بتهمة استغلال صلاحياته بطريقة غير قانونية.


محكمة فرنسية

فرنسا

وزير العدل الفرنسى



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