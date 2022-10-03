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لجنة الصحة بالحوار الوطني: تلقينا 96 ألف مشاركة والطبيب أهم أولوياتنا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:38 م
لجنة الصحة بالحوار الوطني: تلقينا 96 ألف مشاركة والطبيب أهم أولوياتنا الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني
كتب محمد شعلان

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أكدت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، أن المحور المجتمعي وما يتضمنه من قضايا تعليم وصحة وقضية سكنية في الحوار الوطني أكثر محور يمس حياة المواطن بصورة سريعة، قائلة: "كل هذه المحاور سنبدأ فيها سريعا ومخرجاتها لازم تخرج بسرعة حتى يشعر المواطن أننا نستجيب لكل مقترحاته".
 
وأضافت الدكتورة راندا مصطفى، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الحوار الوطني لا يوجد فيه تحديد لموضوعات معينة وسيكون مفتوح لكل الآراء والمشاركات، لافتة إلى أنهم تلقوا 96 ألف مشاركة وصلت للحوار الوطني واللجنة الفنية وضعتها في عناصر معينة.
 
وأوضحت الدكتورة راندا مصطفى، أن أولوياتهم في لجنة الصحة بالحوار الوطني هو الطبيب من الناحية المادية والتدريبية، قائلة: "سعداء بحزمة الرئيس بالقرارات التي تدعم الأطباء وهذا نقطة مبشرة بالخير جدا، ولازم نعرف سبب هجرة الأطباء رغم أن الدولة تصرف عليهم ملايين لحين التخرج"، مؤكدة على ضرورة رفع الدخل المادي للطبيب وتدريبهم.
 

الحوار الوطنى

لجنة الصحة بالحوار الوطني

جلسات الحوار الوطنى

رواتب الاطباء



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