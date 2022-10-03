وأكد المحافظ في تصريح ، اليوم ألأثنين ، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، أن الإنفجارات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين التي أستهدفتهم ميليشيات الشباب في تلك الإنفجارات.