فودة يواصل جولاته الميدانية ويتابع توصيل المرافق للمنطقة الزرقاء بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

واصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولاته التفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 نوفمبر القادم، وإجراءات تحويلها لمدينة خضراء، حيث تابع المحافظ خلالها أعمال توصيل المرافق للمنطقة الزرقاء .

ومتابعة آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بها، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة.

وأوضح فودة ان المنطقة الزرقاء تعتبر امتداد لمركز المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وهي الجزء اللوجستي للمؤتمر، وهي ضمن اتفاقية الأمم المتحدة وتحت إدارتها. وتتم بها كل الفعاليات الرسمية، وتتم بها أيضا عدد من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال الانتهاء في التوقيتات المناسبة مع العد التنازلي لبدء فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في مطلع نوفمبر القادم .

وفي السياق ذاته التقي المحافظ بموقع العمل خلال الجولة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال زيارته للمحافظة لبحث الاحتياجات المطلوبة لتأمين إمدادات المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، يرافقه اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

حيث أكد رسلان أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ستوفر كافة أشكال الدعم اللوجيستي لإنجاح المؤتمر، وتضع كافة إمكانياتها لإظهار عظمة مصر أمام ضيوفها من شتى أنحاء العالم، مشيرا لأنه لأصدر توجيهاته بتوفير ٢٣ سيارة ومعدة دعم إضافي للعمل طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة خلال المؤتمر، وذلك بخلاف إمكانية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء.



ورافق المحافظ اللواء نادرعلام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومستشاري المحافظ، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.





جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من جولة المحافظ (1)



جانب من جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



خلال الجولة (1)