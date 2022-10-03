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"علوم الإسكندرية" تلتقى مع الطلاب الجدد فى بداية العام الجامعى.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:10 م
"علوم الإسكندرية" تلتقى مع الطلاب الجدد فى بداية العام الجامعى.. صور جانب من اللقاء التعريفي
الإسكندرية - أسماء على بدر

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عقدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية لقاء تعريفي مع الطلاب الجدد للعام الجامعي 2022/2023 بمدرج زويل بمبنى الكلية بالشاطبي وحضر اللقاء عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء مجالس الأقسام الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 
وتناول اللقاء ترحيب بالطلاب المستجدين الملتحقين بالكلية للعام الجامعي الجديد، وقد قام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعمل شرح مفصل للائحة الكلية الأكاديمية، وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية سير العملية التعليمية بالكلية طبقاً للائحة الكلية بداية من التسجيل المبكر حتى نهاية كل فصل دراسي.
واختتم اللقاء بطرح عدة أسئلة واستفسارات من الطلاب والتعقيب عليها من إدارة الكلية.
 
وكانت قد انتظمت الدراسة بجامعة الإسكندرية يوم السبت الماضى فى كافة كليات الجامعة وسط اجراءات مشددة من ادارة الكليات. 
 
جانب من اللقاء التعريفي (2)
جانب من اللقاء التعريفي (2)

جانب من اللقاء التعريفي (1)
جانب من اللقاء التعريفي (1)
 

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