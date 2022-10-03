اليوم السابع
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عامل يدعي تورط زوجته في إصابة ابنه بسبب خلافات أسرية في الوراق

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:30 م
عامل يدعي تورط زوجته في إصابة ابنه بسبب خلافات أسرية في الوراق خلافات زوجية ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ادعى عامل تورط زوجته في الاعتداء على ابنه وإصابته بحروق في الوراق، بسبب خلافات أسرية، وكشفت التحريات عدم صحة الاتهام، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته بالتسبب في حرق ابنه بمنطقة الوراق، بسبب خلافات أسرية.

بإجراء التحريات تبين عدم صحة رواية مقدم البلاغ، وأن خلافات زوجية دفعت العامل لتوجيه اتهام لزوجته بإصابة إبنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العامل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


خلافات أسرية

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