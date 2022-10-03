طفل مصرى يتأهل بمسابقة للفيزياء ويزور أكبر مراكز البحوث النووية في روسيا

الشرقية - فتحية الديب

فاز "خالد وليد عبد العظيم" 13 عاما، أحد طلاب برنامج جامعة الطفل بالزقازيق والذى تنفذه جامعة الزقازيق بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة، بمسابقة الفيزياء والعلوم النووية على مستوى الجمهورية، برحلة علمية لدولة روسيا لمدة 7 أيام، زار خلالها أكبر مراكز العالم فى البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية ومنها المعهد المشترك للأبحاث النووية.

وقال "خالد وليد عبد العظيم" 13 عاما طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة فاقوس الرسمية للغات بمحافظة الشرقية، إنه يدرس بجامعة الطفل بالزقازيق، واشترك فى مسابقة الفيزياء والعلوم النووية على مستوى الجمهورية، من خلال مشاهدته إعلان الكترونيا على صفحة جامعة الطفل، وشارك فى المسابقة ما يقرب من 200 طالب وخضع الطلاب لاختبار مهارات وبناء على نتائج الامتحان ينقل الطلاب للمرحلة الثانية أمام لجنة الفيزياء بجامعة الطفل من خلال امتحان شفوى ليتم اختيار 10 طلاب فائزين فى المسابقة، ومر الفريق الفائز بعدة اختبارات ومقابلات شخصية ولغة، تحت رعاية وتمويل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وكانت الجائزة عبارة عن منحة علمية للسفر الى روسيا لعدة أيام لزيارة أكبر مراكز العالم فى البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية ومنها المعهد المشترك للأبحاث النووية.

وأردف الطفل: أنه فرحته كانت عارمة بزيارته لمدة أسبوع معامل الفيزياء النووية بالمعهد بالإضافة إلى تدريبه على بعض التجارب الحديثة لزيادة خبرته المعملية وتعرف على أحدث التجهيزات والتطبيقات فى مجال الفيزياء النووية، مما كان له أثر فى زيادة وعه بأحدث التقنيات فى هذا المجال فيما أثنى العلماء فى المعهد على مستوى الطلاب العلمى والأخلاقى مما يمثل واجهة مشرفة لمصر والوطن العربى.

وتهدف مسابقة الفيزياء التى تنظمها أكاديمية البحث العلمى، للمرة الثانية إلى رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل فى مجال الفيزياء ومساعدتهم للانخراط فى ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل العلمى وهو ضمن خطة متكاملة تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ممثلة فى الاكاديمية للنهوض بالعلوم الأساسية وخاصة الفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ.



الطفل خالد ابن جامعة الطفل بالزقازيق