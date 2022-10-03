ضبط 906 مخالفات تموينية خلال شهر أغسطس فى قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز، ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة، تم تحرير 906 محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف الداودي، أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق بلغت 653 مخالفة، شملت 438 مخالفة عدم إعلان أسعار،و 11 مخالفات عدم صلاحية السلع المعروضة، و 3 مخالفة تشغيل بدون ترخيص، و 40 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، و 35 مخالفات تجار تموين، و 4 مخالفات مواد بترولية، و 50 مخالفة لقرارا 113 و 47 مخالفة لقانون 163، بالإضافة الى 25 مخالفة أخرى متنوعة، و فى مجال المخابز والمطاحن، نجحت الحملات فى تحرير 253 مخالفة، منها 10 مخالفات نقص وزن و 96 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، و 42 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن، و 4 مخالفات توقف عن العمل، و 50 مخالفة عدم وجود قائمة تشغيل، و 14 مخالفات غلق، و 11 مخالفة تصرف وتجميع في دقيق المخابز، و 26 مخالفة أخرى متنوعة.

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط كميات من السلع المختلفة ما بين مجهولة المصدر، وما بين ضبط سلع قبل بيعها في السوق السوداء، شملت 33 طنا و670 كجم سكر ، 12 طن و840 كجم أرز، 1 طن و 740 كيلو تجميع دقيق مخابز، 1 طن و850 كيلو دقيق فاخر، و 1 طن و 50 كيلو مكرونة، 10 كيلو حلوي، و500 كيلو ملح طعام، و9560 عبوة زيت طعام، و 13 طن سولار، و 2 طن ردة خشنة، و 6 طن علف حيواني، و50 لتر بنزين، و200 قطعة أدوات تجميل، و136 قطعة غيار سيارات، و250 أسطوانة مبيدات زراعية، و15 طن مخصبات زراعية، و70 طن سماد زراعي، و1713 علبة سجائر، و69 عبوة مستحضرات تجميل، و2230 قطعة صابون، بالإضافة إلى رصد عمليات ضرب وهمى على ماكينات الصرف بإجمالى 32 ألف و 230 رغيف خبز مدعم، كما تم ضبط عدد من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، شملت 65 كجم مصنعات لحوم، 109 كجم لحوم بلدية، و168 عبوة مشروبات غازية ،و75 عبوة تونة، و2400 عبوة مياة معدنية، و 200 كيلو عدس، و4995 عبوة عصائر و1810 عبوة سمن نباتي، و 116 كيلو شاي، و 8 طن عسل أسود، 400 عبوة مواد غذائية متنوعة.

يذكر أن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مدن وقرى محافظة قنا، لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها.