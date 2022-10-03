ضبط 135 مخالفة وحالة تعدٍ علي شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز أبو كبير، للمرور والتفتيش على المشتركين بمناطق "أرض يحيى - أولاد فضل - البنوية - شنن"، وكذلك بقرى "العوامرة - الرحمانية - الأحراز - خلوة الشرفاء"، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

أسفر عمل اللجان، عن تحرير 60 مخالفة تعدي على شبكة الصرف الصحي، و 55 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، تحرير 21 محضرا لحالات مخالفة لشروط التعاقد.

وحصر المتأخرات والتراكمات بعدادات المياه الخاصة بالمشتركين والتي بلغت 125000م٣ استهلاك فعلي، تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.

جاء ذلك ذلك في إطار ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.